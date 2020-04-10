بوتين وترامب يبحثان خفض إنتاج النفط‎ وأزمة كورونا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشا في مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، اتفاقا عالميا محتملا بشأن تخفيضات إنتاج النفط للمجموعة المعروفة بـ“أوبك+“، إضافة إلى أزمة كورونا.

وأضاف أن ترامب أبلغ بوتين بشأن محادثاته مع قيادات بعض الدول المنتجة للنفط، واتفقا على مواصلة النقاش بخصوص النفط.

وقال الكرملين: إن الزعيمين بحثا أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك التعاون في مجال الفضاء.

وفي ذات السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب تحدث مع نظيره الروسي بوتين، اليوم الجمعة، بشأن فيروس كورونا وأسواق الطاقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير: ”ناقش الرئيس ترامب والرئيس بوتين أحدث الجهود لمحاربة جائحة فيروس كورونا، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تناول الزعيمان أيضا قضايا هامة ذات اهتمام مشترك“.