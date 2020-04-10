وزير الخارجية الألماني ينتقد بطء رد الفعل الأمريكي في التعامل مع كورونا

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، رد الفعل الأمريكي إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بأنه ”بطيء للغاية“، في أحدث علامة على التوترات بين الدولتين الحليفتين في الوقت الذي تتصديان فيه للأزمة.

وقال الوزير الألماني في مقابلة مع مجلة ”دير شبيغل“، إن الصين اتخذت ”إجراءات استبدادية شديدة بينما جرى التهوين من شأن الفيروس في الولايات المتحدة لفترة طويلة“.

وأضاف ماس في المقابلة، حسبما ورد في مقتطفات أرسلت إلى وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، أن ”هذين (النموذجين) مختلفان، ولا يمكن أن يكون أي منهما نموذجا يحتذى بالنسبة لأوروبا“.

وكانت ألمانيا من بين الدول، التي اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باتباع أساليب ”الغرب المتوحش“ في المزايدة على شحنات من الإمدادات الطبية الحيوية أو منع وصولها إلى المشترين الذين كانوا قد وقعوا بالفعل اتفاقات للحصول عليها.

وعبر ماس عن أمله في أن تعيد واشنطن النظر في علاقاتها الدولية في ضوء أزمة كورونا.

وأضاف ”دعونا ننظر إلى أي مدى ستؤدي تصرفات الحكومة الأمريكية إلى مناقشات في الولايات المتحدة حول ما إذا كان نموذج (أمريكا أولا) ناجحا حقا“، مشيرا إلى أن السياسات التجارية العدوانية ربما أضرت بقدرة البلاد على شراء معدات الوقاية.

ولم يتسن للمتحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين الرد بشكل فوري على طلب للتعليق.