أفغانستان تفرج عن 100 سجين آخر من عناصر طالبان‎

أطلقت السلطات الأفغانية، سراح 100 عنصر آخر من حركة طالبان؛ في إطار الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، اليوم الجمعة، في تصريح صحفي، أنه جرى إخلاء سبيل مئة عنصر من طالبان، من سجن باغرام، ليصبح إجمالي المفرج عنهم 200 سجين.

وأكد أن السلطات الأفغانية حصلت على تعهد من العناصر التي تم الإفراج عنها، بعدم العودة إلى القتال في صفوف طالبان.

والخميس، أطلقت السلطات الأفغانية، سراح 100 عنصر من حركة طالبان.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، وصل وفد من ”طالبان“، مكون من 3 أشخاص إلى كابل؛ لإجراء مباحثات مع الحكومة حول تبادل الأسرى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الإطاحة بحكم الحركة، عام 2001.

ووقعت كل من واشنطن و“طالبان“، بالدوحة في 29 فبراير/ شباط الماضي، اتفاقا يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء ”طالبان“، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.