الأمن الإيراني يقتل 36 سجينا خلال احتجاجهم خشية ”كورونا“

كشفت منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن الإيرانية قتلت 36 سجينا خلال احتجاج نفذوه خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت المنظمة، في بيان أصدرته الخميس، إلى أن آلاف السجناء في 8 سجون على الأقل في إيران ينفذون احتجاجات مؤخرا خشية الإصابة بالفيروس.

وذكرت أن الحراس وقوات الأمن تدخلوا بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في بعض السجون و“قتلوا 35 سجينًا، وأصابوا المئات“.

وأضافت ”كما قامت قوات الأمن في سجن واحد على الأقل بضرب المشاركين في الاحتجاجات، ما أدى إلى مقتل سجين“.

ونقل البيان تصريحات لديانا الطحاوي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قالت فيها إن ”السلطات الإيرانية اختارت مجددًا طريق قتل الناس بدل الاستجابة للطلبات المشروعة للسجناء حيال الوقاية من فيروس كورونا“.

وأكدت الطحاوي، على ”الحاجة إلى تحقيق عاجل مستقل حول التعذيب والقتل تحت الاحتجاز من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة“.

والخميس، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 4 آلاف و110، فيما تجاوزت الإصابات 66 ألف حالة.