تركيا ترسل معدات طبية إلى إسرائيل لمساعدتها في مواجهة ”كورونا“

قررت تركيا إرسال معدات طبية إلى إسرائيل، لمساعدتها على مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحسب وكالة ”بلومبيرغ“.

وبحسب الوكالة، تشمل المساعدات التركية، أقنعة للوجه، وبدلات واقية وقفازات معقمة.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن مسؤول تركي في أنقرة وصفته بالرفيع، أن ”الحكومة التركية وافقت على بيع المعدات الطبية لإسرائيل لأسباب إنسانية، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى السلطات الفلسطينية دون أي معوقات“.

وأضاف المسؤول أنه ”من المتوقع أن تهبط 3 طائرات إسرائيلية في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا لنقل الشحنة“.

وقالت الوكالة إنه ”لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستمهد الطريق لتحسين العلاقات المتوترة بين تركيا وإسرائيل، اللتين كانتا حليفتين إستراتيجيتين في السابق“.

وقبل أن يتولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلطة في عام 2003، كانت تركيا الشريك الأقرب لإسرائيل في العالم الإسلامي، وكان لجيشهما علاقات قوية.

إلا أن هذه العلاقات تدهورت بشكل حاد في عام 2010 عندما داهمت قوات الكوماندوز الإسرائيلية أسطولًا تركيًا متجها إلى قطاع غزة الذي تديره حماس، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين.

ومن ثم طردت تركيا سفير إسرائيل واستدعت سفيرها وانسحبت من المناورات الحربية المشتركة، ومن جانبها أوقفت إسرائيل المبيعات العسكرية لتركيا، وظلت العلاقات التجارية الأخرى الأكثر مرونة حتى اليوم.

وسجلت إسرائيل حوالي 9 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 50 حالة وفاة.