العفو الدولية: إيران تُفرج مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية آراس أميري

قالت دارين نير، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، على تويتر، اليوم الخميس، إن إيران أفرجت مؤقتا عن الأكاديمية البريطانية الإيرانية آراس أميري.

أضافت نير: ”تم الإفراج مؤقتا بإذن خروج عن البريطانية المقيمة في لندن آراس أميري، المحتجزة دون وجه حق في سجن إيفين الإيراني منذ 2018 مع نازانين زغاري-راتكليف، على السلطات الإيرانية أن تتركها تعود لبيتها في لندن لتكون مع خطيبها“.

كانت المحكمة العليا في إيران قد أصدرت في أغسطس آب حكما بسجن أميري، التي كانت تعمل في المجلس الثقافي البريطاني بلندن، عشر سنوات بتهمة التجسس.

وقُبض على أميري عام 2018 خلال زيارة لعائلتها في إيران.