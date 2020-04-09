أول تعليق إيراني على تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية‎

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، مساء الخميس، تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى عبد اللطيف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن موسوي قوله: ”ترحب الجمهورية الإسلامية في إيران بتكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية.. الاتفاق السياسي الحاصل في العراق خطوة في الاتجاه الصحيح“.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح الكاظمي بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة؛ لأسباب ”داخلية وخارجية“، لم يفصح عنها.

والكاظمي مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو/ حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة.