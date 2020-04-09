المجر تطرد 17 طالبا إيرانيا بسبب انتهاك البروتوكولات الصحية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الخميس، أن حكومة المجر قامت بطرد 17 طالبا جامعيا إيرانيا من أراضيها.

وقال موسوي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الخارجية الإيرانية تعرب عن أسفها العميق لقرار الحكومة المجرية بطرد 17 طالبا إيرانيا؛ بتهمة انتهاك البروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، دون مبرر“.

وبين أن ”البروتوكولات الصحية انتهكت بالفعل في مستشفى بودابست، وجرى في بداية الأمر طرد 3 طلاب إيرانيين، ثم 14 آخرين؛ بتهمة انتهاك البروتوكولات الصحية“.

وتابع: ”لسوء الحظ، تم نقل الطلاب الثلاثة المذكورين إلى مخيم اللاجئين في ظروف غير مرضية للغاية“، مشيرا إلى أن الخارجية وسفارة إيران في المجر، قامتا منذ بداية هذا الحادث بجهود مكثفة لإدارة الوضع ومنع طرد الطلاب“.

ولفت عباس موسوي إلى أن ”هناك أكثر من 2500 طالب إيراني في المجر، وهم يحترمون قوانين ولوائح البلاد، وهناك أدلة مهمة ومحكمة قانونية، يحق بها للطلاب الإيرانيين مقاضاة الحكومة المجرية“.

وأضاف: ”وزارة الخارجية الإيرانية تحث السلطات المجرية على إعادة النظر في الحكم، وتوفير الظروف لهؤلاء الطلاب لمواصلة تعليمهم“.