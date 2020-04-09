هل كانت الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في إسرائيل وتتحكم بها أمريكا؟(صور)

سلط تقرير إخباري، اليوم الخميس، الضوء على تصريحات لأحد نواب البرلمان الإيراني، ألمح فيها إلى أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في العاصمة طهران يناير الماضي بصواريخ للحرس الثوري، كانت في إسرائيل قبل قدومها إلى طهران، وتتحكم في توجيهها أمريكا، ومدى صحة هذا التصريح.

وكان البرلماني وعضو اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني، حسن نوروزي، قد قال في تصريحات نقلتها صحيفة محلية الأيام الماضية ”إن الطائرة الأوكرانية كانت في إسرائيل قبل أسبوع من الحادثة التي تعرضت لها في طهران، حيث كانت تتجهز لأهداف خاصة“.

وأضاف نوروزي ”أن نوع هذه الطائرة كان مثيرًا للشك من الأساس، فقد خرجت هذه الطائرة عن سيطرة برج المراقبة في مطاراتنا، إذ يبدو أنها كانت تحت سيطرة أجهزة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما غيرت وجهتها من أوكرانيا إلى طهران“.

وعمل النائب الإيراني على تقديم أدلة فنية تُثبت صحة شكوكه بسلامة الطائرة الأوكرانية، حيث قال: ”كان يجب على الطائرة فور إقلاعها من مطار الخميني الدولي أن ترتفع قدر 32 ألف قدم، وتواصل الطيران على هذا القدر، بينما ارتفعت نحو 8 آلاف قدم فقط، ولهذا خرجت عن سيطرة برج المراقبة، ما يشير إلى أنها كانت تحت توجيه الولايات المتحدة، ولهذا كان تعامل قواتنا العسكرية معها صحيحًا“.

وردًا على تصريحات النائب الإيراني، أشار تقرير لموقع ”إيران واير“ المعارض إلى بيانات موقع ”فلايت رادار 24“ المعني بحركة الطيران في العالم، والتي أثبتت أن رحلات الطائرة الأوكرانية طوال 90 يومًا قبل تحطمها في إيران كانت في مسار من وإلى العاصمتين طهران وكييف وعدد من العواصم الأوروبية فقط.

وأكدت بيانات موقع ”فلايت رادار 24“ أن الطائرة الأوكرانية كانت تجري رحلات يومية من العاصمة الأوكرانية كييف إلى طهران والعكس، بينما أجرت عددًا من الرحلات قبل أسبوع من حادثة تحطمها في طهران لباريس وميلان ولندن وإيروان، بينما لم تُجر أي رحلة لتل أبيب في إسرائيل مطلقًا.

أما عن سلامة ارتفاع الطائرة الأوكرانية التي أشار إليها النائب الإيراني نوروزي، فاستند تقرير ”إيران واير“ إلى بيانات خبراء في مجال الطيران أثناء تحليلهم أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية، والتي أكدت أن ارتفاع الطائرة كان يقدر بـ 8 آلاف و900 قدم، وهو ارتفاع عادي وطبيعي للغاية لرحلة سليمة من الناحية الفنية.

وكانت طائرة ركاب أوكرانية قد تحطمت عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، في أوائل كانون ثاني/ يناير الماضي، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصًا، فيما أعلن الحرس الثوري لاحقًا مسؤوليته عن استهداف الطائرة بصواريخ، ظنًا أنها هدف معادٍ في الأجواء.