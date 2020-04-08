ترامب: صحة بوريس جونسون تتحسن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إن صحة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض كوفيد-19، تتحسن فيما يبدو.

وأضاف للصحفيين خلال إفادة صحفية حول فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19: ”تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل“.

وتابع: ”لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد“.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، قال أمس الأربعاء، إن بوريس جونسون يستجيب للعلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى بوسط لندن، مضيفا أن ”معنوياته مرتفعة“.

ونقل جونسون للمستشفى يوم الإثنين، للعلاج من فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث للصحفيين: ”لا تزال حالة رئيس الوزراء مستقرة ويستجيب للعلاج. ما زال في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس ومعنوياته مرتفعة“.