هل تنجح إيران بالتملص من العقوبات بفكرة ”الممر الأخضر“ الروسية؟

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، إن بلاده ترحب بمقترح روسي لإنشاء ”ممر أخضر“ يستخدم للإمدادات الغذائية والأدوية بدلاً من الحرب الاقتصادية والعقوبات.

وأشار ظريف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ إن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل معارضة المطالب الدولية لرفع الحظر والعقوبات عن ‎إيران لمكافحة فيروس كورونا المستجد“.

وكتب ظريف في حسابه الرسمي على ”تويتر“، باللغة الروسية، إن ”إيران ترحب بالفكرة الروسية المتمثلة في إنشاء ممر أخضر بدلًا من حرب اقتصادية وعقوبات“.

وأضاف ظريف ”دول مختلفة أغلقت حدودها الجغرافية للسيطرة على ،‎فيروس كورونا، لكنها فتحت حدود مساعداتها“.

ودعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع العقوبات والقيود المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وفرضت واشنطن عقوبات شديدة على قطاع النفط الإيراني، عقب إنسحابها من الإتفاق النووي في أيار مايو ،2018 ما دفع الدول إلى الامتناع عن شراء النفط الإيراني بعد ستة أشهر من الاستثناءات التي منحتها أمريكا لعدد من الدول المشترية للنفط الإيراني

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ إن ”إيران غنية بالموارد البشرية والطبيعية ولسنا بحاجة لتبرعات ترامب، الذي أصبح مجبرًا على شراء أجهزة تنفس صناعية من دولة يفرض عليها العقوبات“.

وأضاف ظريف، أن ”ما نطلبه من (ترامب)، هو التوقف عن منعنا من بيع النفط والمنتجات الإيرانية الأخرى؛ لشراء احتياجاتها والحصول على مد إيراداتها“.

وتواجه إيران ضغوطًا اقتصادية ومالية، إضافة الى نقص في المعدات الطبية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، والعقوبات الأمريكية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إرتفاع عدد الإصابات، جراء فيروس كورونا إلى 67 ألفًا و286 شخصًا فيما بلغ عدد الوفيات 4003 حالة، بعدما سجلت البلاد خلال الـ 24 الماضية، 121 حالة وفاة جديدة.