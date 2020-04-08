سكان في إدلب السورية يعرقلون تسيير دورية روسية تركية مشتركة 

احتج الأهالي في منطقة إدلب السورية، اليوم الأربعاء، على تسيير القوات الروسية والتركية دورية مشتركة على أوتوستراد اللاذقية- حلب، المعروف بـ ”طريق إم فور“، ومنعها من مواصلة المهمة المخططة للدورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن معتصمين من أهالي المنطقة قاموا برمي الحجارة على الدورية الروسية ـ التركية المشتركة، عند اقترابها من بلدة النيرب، قادمة من جهة قرية ترنبة.

وأشار المرصد إلى أن الدورية المشتركة اضطرت إلى اختصار مسارها، لتعود أدراجها نحو مدينة سراقب، شرق إدلب.

وتزامنت الحادثة مع انتشار عشرات العناصر من القوات الخاصة التركية على طريق إم فور.

وتستهدف هجمات واعتراضات الأهالي في المنطقة الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، الآليات الروسية، بشكل خاص، على اعتبار أن موسكو هي حليفة القوات الحكومية السورية التي تحاربهم.

وكانت القوات الروسية والجيش التركي قد فشلت، كذلك، في 15 آذار/مارس الماضي من تسيير أول دورية مشتركة على الطريق الدولي بين حلب واللاذقية في منطقة إدلب، جراء احتجاجات مماثلة.

ووفقًا للمرصد السوري حينها، فإن اعتصامات الأهالي الرافضة للدورية وتهديدات الفصائل الجهادية باستهدافها، كان السبب وراء عدم استكمال الدورية الروسية – التركية المشتركة، آنذاك، خط سيرها بالكامل.

وكانت موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق في الخامس من آذار/مارس الماضي يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة.

وجاء الاتفاق الروسي التركي في أعقاب التصعيد الذي شهدته منطقة إدلب إثر مقتل 34 جنديا تركيا بنيران القوات الحكومية السورية، نهاية شباط/فبراير الماضي، وهو ما شكل تهديدا باحتمال مواجهة مفتوحة بين تركيا وروسيا، قبل توصلهما لاتفاق.