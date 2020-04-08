كورونا.. ارتفاع الوفيات بالمكسيك إلى 141.. والبرازيل تسجل 122 وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785 فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

ارتفع عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البرازيل إلى 686 بعد تسجيل 122 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك بحسب آخر إحصائيات صادرة عن موقع ”Worldometer“، عن آخر تطورات تفشي الفيروس بالبرازيل أكثر دول أمريكا اللاتينية تضررًا من الوباء.

وأوضح المصدر أن عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليسجل 14 ألفًا و18 إصابة.

وفي ولاية ساو باولو(جنوب شرق) أكبر المدن البرازيلية، وأكثرها تضررًا من الفيروس، وصل عدد الوفيات إلى 304 حالات، بحسب تصريحات صادرة عن حاكم الولاية، جواو دوريا.

وأوضح دوريا أنهم يعتزمون تحويل أحد ملاعب ألعاب القوى بالولاية إلى مستشفى ميداني، وأنهم سينتهون من ذلك بحلول مطلع مايو/أيار المقبل.