منظمة إيرانية: إصابة 50 سجينًا بفيروس كورونا

قالت الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في إيران، ”هنجاو“، الأربعاء، أن السلطات الأمنية في السجن المركزي لمدينة أرومية الواقعة شمال غرب البلاد، قامت بنقل 50 سجيناً إلى المستشفى بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، عن المنظمة قولها إنه ”تم نقل 50 سجينًا في الجناح 15 من سجن أورمية المركزي إلى المراكز الطبية، أمس الثلاثاء، نتيجة وجود أعراض تشير إلى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد“.

وذكر مصدر مطلع من سجن أورمية للمنظمة، إن ”نقل مجموعة من السجناء أثار موجة من القلق بين السجناء الآخرين في سجن أورمية“، مشيراً إلى وجود حوالي 450 سجينًا في الجناح 15 من سجن أورمية المركزي، وهو جناح خاص للسجناء فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالمخدرات.

ووفقاً لمركز إحصاءات منظمة ”هنجاو“ لحقوق الإنسان، توفيت ثلاث سجناء، إحداهم امرأة، في سجن أورمية المركزي حتى الآن بسبب الفيروس التاجي.

من جانبها، قالت ”زهراء ناظوري“ زوجة السجين السياسي ”عبد الرسول مرتضوي“، في شريط فيديو، ”إذا لم تستطع حكومة الجمهورية الإسلامية حماية حياة السجناء السياسيين أمام كورونا، فمن الخطأ إبقائهم في السجن“، مضيفة ”إذا حدث شيء لزوجي، سوف تحدث حالة من الضغب فالبلاد“.

بدوره، كتب رضا خندان زوجة الناشطة الحقوقية الإيرانية ”نسرين ستودة“، في حسابه على ”فيسبوك“، إن ”المعتقلين في السجون في خطر شديد بسبب تفشي فيروس كورونا، وإن زوجته كانت تعاني من مرض سجين آخر وأنه تم الإفراج عنها بعد ظهور أعراضه الحادة !! إن وجود شخص واحد في السجن يمكن أن يكون كارثة كبيرة“.

وختم رضا خندان إن ”الجمهورية الإسلامية مسؤولة عن أرواح آلاف السجناء ويجب محاسبتهم“.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أصغر جهانغير، عن الإفراج عن 93 ألف نزل خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بين المعتقلين، مشيراً إلى الإبقاء على عدد من المعتقلين بسبب جرائمهم الخطرة على حد قوله.