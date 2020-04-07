وصفه بأنه ”ملف زائف“.. ترامب يهاجم تقريرا اتحاديا كشف عن نقص موارد مواجهة كورونا في المستشفيات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء المفتشة العامة لوزارة الصحة، بإعداد ”ملف زائف“ عن نقص موارد مكافحة فيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية.

ولم يذكر ترامب سببا لتشكيكه في تقرير المفتشة التي تمثل هيئة رقابية اتحادية، لكن نتائج تقريرها أكدت ما يقوله حكام الولايات ورؤساء البلديات ومسؤولو الصحة منذ أسابيع، بأن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ليست لديها القدرة الكافية على التعامل مع زيادة عدد مرضى فيروس كورونا.

وقال ترامب، إن لدى المفتشة العامة ”دوافع سياسية“، متسائلا عن السبب في عدم تواصلها مع جنرالات الجيش أو مع نائب الرئيس أو غيرهم من المسؤولين قبل إعداد التقرير؟.

وكتب على تويتر ”ملف زائف آخر“. ولم يرد مكتب المفتشة على طلب للتعليق على تغريدة ترامب.