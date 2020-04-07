وزير خارجية بريطانيا: بوريس جونسون سيعود قريبا لقيادة الحكومة

أكد دومينيك راب؛ وزير الخارجية البريطاني، القائم بأعمال رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد تدهور حالته الصحية لإصابته بفيروس كورونا، أن الأخير سيعود إلى ”قيادة الحكومة في وقت قريب“.

واستقرت حالة جونسون داخل العناية المركزة اليوم الثلاثاء، بعد تلقي دعم الأوكسجين لمساعدته في محاربة كوفيد-19.

وقال ”راب“ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون طلب منه أن ينوب عنه للمدة التي تقتضيها الأمور وإن لديه ثقة في الترتيبات التي وضعها رئيس الوزراء.

وتابع ”لدي ثقة تامة في الترتيبات التي وضعها رئيس الوزراء حتى أتمكن من تحمل مسؤوليته والنيابة عنه أثناء ابتعاده عن العمل.. وحقيقة نأمل في أن يكون ذلك لفترة محدودة للغاية“.

وأضاف أن قرارات الحكومة يتم اتخاذها بشكل جماعي في مجلس الوزراء الذي تلقى من جونسون ”توجيهات واضحة للغاية وتعليمات واضحة للغاية“ ويركز على تنفيذها.