بعد انتقادها بكين.. إيران تهدئ اللهجة تجاه الصين

هدأت إيران من لهجتها تجاه الصين بعد أن انتقد مسؤولون إيرانيون بكين، بسبب التساهل مع خطورة فيروس كورونا.

وبعدما أغضبت تلك التصريحات الصين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع بكين متوازنة وودية، وأن ”الصين ساعدت إيران خلال تفشي فيروس كورونا المستجد وشهدت هذه المساعدات نتائج جيدة“.

ووجه عدد من المسؤولين والنواب الإيرانيين انتقادات ضد بكين بسبب عدم كشف معلومات دقيقة عن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين كأول دولة في العالم في يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الأحد الماضي، في مقابلة صحافية، إن ”الصين رمت العالم بمزحة مؤلمة حول فيروس كوفيد19 (كورونا المستجد)، وأغلب دول العالم تعاملت مع الفيروس وفق المعلومات الصينية وتخيلت أنه مرض أشبه وأسهل من الرشح العادي، ولكن الأمر ليس كذلك“.

ورد السفير الصيني في طهران، جانغ هوا، في تغريدة على جهانبور، قائلًا: إن ”وزارة الصحة الصينية لديها مؤتمر يومي، وأقترح عليك (جهانبور) قراءة أخبارهم بدقة لتستخلص النتائج“.

وبلغ عدد الوفيات في إيران حتى اليوم الثلاثاء، 3872 حالة متجاوزة بذلك الصين، فيما وصل ارتفاع إجمالي الإصابات في إيران إلى 62 ألف و589 حالة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.