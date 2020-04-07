ترامب: منظمة الصحة ركزت على الصين وقدمت لنا نصحية خاطئة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، انتقادًا حادًا لمنظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بأنها كانت متساهلة أكثر من اللازم مع الصين، وتصدر نصائح سيئة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل لسبب ما، ورغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، إلا أنها ركزت بشكل كبير على الصين“.

وأضاف:“سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة، ولحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين، لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟“.