إسرائيل تعتقل مواطنا بتهمة التخابر مع إيران

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، إنه اعتقل مواطنا إسرائيليا من مدينة اللد؛ للاشتباه بالتخابر مع المخابرات الإيرانية، ولم يكشف ”الشاباك“ هوية المواطن المعتقل، لكن يعتقد أنه مواطن عربي.

وأضاف ”الشاباك“، أنه ”اعتقل المواطن يوم 16 مارس/آذار الماضي، وتم الثلاثاء، تقديم لائحة اتهام ضده إلى المحكمة في اللد، تنسب له ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة“، لافتا إلى أنه ”تبين خلال التحقيق أن المعتقل أقام علاقات سرية مع عناصر ينتمون للمخابرات الإيرانية، ومع إرهابي ينتمي للجبهة الشعبية في لبنان، يدعى خالد يماني، الذي يعمل معهم“.

وأردف، ”كما اتضح خلال التحقيق، أن المعتقل عقد عدة لقاءات في الخارج مع عناصر المخابرات الإيرانية، وأنه تلقى خلالها أموالا وتدريبات وأجهزة اتصال سرية ورموزا سرية؛ وذلك من أجل مواصلة التواصل معهم بشكل مشفر، حتى بعد عودته إلى إسرائيل“.

وأشار ”الشاباك“، إلى أن ”المخابرات الإيرانية، طلبت منه توفير معلومات عن مواقع أمنية واستراتيجية في إسرائيل، وإيجاد مواطنين عرب إسرائيليين، لديهم الاستعداد لمساعدة إيران“.