موسكو ترفض محاولة واشنطن ”خصخصة“ الفضاء

اعترضت روسيا على توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يسمح باستخراج موارد الفضاء، ويحفز المؤسسات الخاصة على العمل في مجال الأبحاث الفضائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن محاولات ”خصخصة“ الفضاء بشكل أو بآخر لن تكون مقبولة مطلقا.

وأشار إلى أن هذه المسألة بحاجة إلى دراسة من وجهة نظر قانونية.

ووقع الرئيس الأمريكي، أمس الإثنين، مرسوما حول السماح باستخراج موارد الفضاء وتحفيز المؤسسات الخاصة على العمل في مجال الأبحاث الفضائية.

ويهدف المرسوم الرئاسي الصادر في 6 نيسان/ أبريل الجاري، إلى تعزيز الدعم الدولي لاستخراج واستخدام موارد الفضاء، من مياه ومعادن لدعم المبادرات والأبحاث الفضائية.