نتنياهو يدعو لـ“حوار فوري“ مع حماس عبر وسطاء لتبادل الأسرى

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء ”حوار فوري عبر وسطاء، حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة“.

وقال نتنياهو، إن ”منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، وطاقمه، بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بناء؛ من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف“.

ولفت، في بيان، إلى أنهم يدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء؛ من أجل إتمام هذه الصفقة والإفراج عن الأسرى الذين بحوزة حماس في غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل، استعدادها للحوار حول الإسرائيليين المفقودين في غزة.

وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، أكد قبل أيام، جاهزية حركته لتقديم تنازل جزئي في قضية الأسرى الإسرائيليين لديها، مقترحا الإفراج عن كبار السن والمرضى مقابل هذا التنازل.

وقال السنوار في مقابلة، عبر قناة ”الأقصى“ التابعة لحماس، إن ”مشاورات صفقة الأسرى توقفت منذ بداية الأزمة السياسية داخل إسرائيل، وإنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن أسرى صفقة شاليط (2011)، الذين جرى إعادة اعتقالهم“.