إصابة 11 برلمانيا إيرانيا بفيروس كورونا

أصيب 11 عضوًا في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا، وفق مسؤول في رئاسة البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، عن المسؤول البرلماني الذي لم تكشف هويته، قوله، إن ”نتائج اختبارات كورونا الجديدة لـ11 عضوًا في البرلمان جاءت إيجابية“.

من جهته، قال عضو البرلمان محمد رضا تابش، إنه ”خلال جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان مسعود بزشكيان، لمراجعة ثلاثة مشاريع عاجلة، أجرينا اختبارات جديدة لعدد من النواب، وتم الإعلان عن إصابة 11 نائبًا ومن المرجح أن يصل عدد النواب المصابين بعد ظهور الاختبارات إلى 50 إصابة“.

وصوت أغلب النواب في الجلسة على معارضة أحد المشاريع المقترحة، وهو تعطيل مؤسسات البلاد لمدة شهر واحد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أصيب بفيروس كورونا، ووضع في الحجر الصحي بداية الشهر الجاري.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، يوم الثلاثاء، تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة، ووفاة 133 شخصًا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور في تصريحات صحافية، إنه ”تم تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 133 شخصًا خلال الساعات 24 الماضية“، مضيفًا أن عدد الإصابات ارتفع إلى 62 ألفًا، و589 شخصًا، والوفيات بلغت 3872 حالة منذ ظهور كورونا في 19 من شباط/ فبراير الماضي.

وكشف جهانبور عن وجود 3987 شخصًا من المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات بحالة صحية ”حرجة للغاية“.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن ”عدد المتعافين بلغ 270 ألفًا، و39 شخصًا من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج في عموم البلاد“.