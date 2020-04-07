هل يمكن المزاوجة بين تشديد المراقبة لمكافحة كورونا والحفاظ على الديمقراطية؟

بينما يتوسع وباء كورونا في حصد الأرواح وإصابة المزيد من الأشخاص، ثمة وباء عالمي موازٍ، ظهر جليا مع المحاولات الرامية لمحاصرة المرض والسيطرة على تفشيه، هو صعود وانتشار الرقابة الإلكترونية عبر وسائل الذكاء الاصطناعي.

وتحت عنوان ”فيروس كورونا ومستقبل المراقبة“، قالت مجلة ”فورين أفيرز“ إنه غالبًا ما تعتمد إجراءات الصحة العامة على المراقبة، لكن ذلك أوضح ما يكون في رد فعل الحكومات على فيروس كورونا، فقد استخدمت الصين بعد إخماد الأنباء الواردة عن تفشي فيروس كورونا في ووهان، ترسانة المراقبة الخاصة بها في تتبع الوباء.

تلك التقنيات تتراوح بين نشر مئات الآلاف من الأجهزة التقنية في الأحياء لمراقبة تحركات ودرجة حرارة الأفراد، إلى نظام المراقبة الشامل على الهواتف ومعلومات استخدام القطارات والرحلات الجوية، وذلك لتتبع مسار الأشخاص الذين سافروا إلى مناطق موبوءة.

لكن دولًا ديمقراطية في شرق آسيا، استخدمت نظام مراقبة باهظ الثمن لمحاربة ”كوفيد 19″، حيث سخّرت كوريا الجنوبية دائرة تلفزيونية مغلقة، وبيانات بطاقة الائتمان لتتبع تحركات الأفراد. في حين ربطت تايوان بين الصحة وقواعد المعلومات الأخرى مع كل مستشفيات وعيادات وصيدليات تايوان، حيث يمكن من خلالها تتبع معلومات السفر الخاصة بكل المرضى.

وفي الوقت الذي تُجاهد فيه الدول الديمقراطية الغربية لمحاربة فيروس كورونا، فإنها تتطلع إلى الطرق التي لجأت إليها الصين للحد من تفشي الوباء، وتتساءل، ما إذا كان من الضروري اللجوء إلى بعض هذه الطرق الاستبدادية. فخلال العقد الأخير، عكفت الصين على بناء نظام مراقبة رقمي استبدادي في الداخل، بينما كانت تتحدى الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، وتقوم بتشكيل شبكة كبيرة من البنية التحتية وتصدير تكنولوجيا 5G، وأنظمة أورويل للتعرف على الوجوه في الخارج.

وحسب تقرير المجلة، فإن التداخل بين الاضطرابين العالميين، الوبائي والتكنولوجي، سيساهم في تشكيل السنوات المقبلة من التاريخ العالمي، فقد أكدت دول شرق آسيا أن نظام المراقبة الصارم يعتبر أمرًا ضروريًا لمحاربة الوباء. لذلك يجب أن تلجأ الأنظمة الديمقراطية في الغرب إلى نظام المراقبة الديمقراطي لحماية مواطنيها. لكن ما هي النماذج التي يمكن أن يستعين الغرب بمميزاتها في نظام الذكاء الاصطناعي، دون التضحية بقيمه الليبرالية؟

التحول بعد 11 سبتمبر

رغم سوء الفهم في هذا الوقت، فإن أحد أكبر التأثيرات طويلة الأمد لهجمات 11 سبتمبر، كان توسيع نظام المراقبة في الولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى، من خلال القطاعين العام والخاص. وبالمثل، فإن أحد أهم النتائج طويلة الأمد المترتبة على ”كوفيد 19“ ستكون إعادة تشكيل نظام المراقبة حول العالم، مدفوعة باحتياج الصحة العامة للمزيد من إجراءات المراقبة الصارمة للمواطنين.

ووفق المجلة، فإن استخدام الدول لأنظمة المراقبة ليس أمرًا حميدًا في كل الأحوال. فخلال القرن العشرين استخدمت حكومات الدول الديمقراطية ظاهريًا تقنيات المراقبة، مثل تسجيلات متابعة خصومها السياسيين، وإخماد المعارضة. وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وسّعت حكومة الولايات المتحدة سلطاتها، من بينها توسيع نطاق المراقبة دون مبرر بواسطة وكالة الأمن القومي، وأسست مشروعًا متكاملًا للإدراك المعلوماتي الشامل، الذي كان يستهدف تحديد الإرهابيين المشتبه بهم، من خلال تنقية كميات هائلة من المعلومات الرقمية.

التحول نحو المزيد من المراقبة في أعقاب 11 سبتمبر كان له تأثير على القطاع الخاص، حيث لم تقم الولايات المتحدة بتبني إجراءات حماية تجارية خاصة لحماية بيانات الأشخاص، بالتالي فإن هذا أدى إلى تمكين شركات تجارية، مثل فيسبوك وغوغل من الربح عبر جمع تلك المعلومات.

مثلما كانت هجمات 11 سبتمبر إيذانًا بإجراءات جديدة في أنظمة المراقبة بالولايات المتحدة، فإن وباء كورونا ربما يؤدي إلى نفس الأمر في العديد من الدول حول العالم. تسعى الدول المنكوبة للمزيد من السيطرة على مواطنيها. كل الدول الفاعلة لديها الآن استراتيجية رعاية صحية تؤكد على مراقبة المواطنين، ومحاولة التأثير على سلوكهم. لكن الولايات المتحدة ودول أوروبية لم تستخدم وسائل المراقبة الواسعة المبالغ فيها، التي تلجأ إليها دول شرق آسيا. بالتالي فإن النهج الغربي سيكون أقل نجاحًا بشكل كبير من استراتيجيات شرق آسيا.

استراتيجيات المراقبة في آسيا

بالنظر إلى استراتيجيات 5 دول في شرق آسيا، من دول ديمقراطية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان إلى الصين (الاستبدادية)، فإن جميع هذه الدول اعتمدت على وسائل المراقبة البارزة.

فقد نجحت كوريا الجنوبية حتى الآن في كبح انتشار كوفيد 19، من خلال استخدام نظام المراقبة الصحية الكلاسيكية، عبر توسيع نطاق اختبارات الفيروس. لكن سيول قامت أيضًا بتتبع الأشخاص المصابين بالعدوى، من خلال فحص عملياتهم الائتمانية، وصور كاميرات المراقبة، ووسائل أخرى. ونشرت السلطات المحلية معلومات شخصية، تسببت أحيانًا في كشف هويات أشخاص علانية. يستطيع مسؤولون كوريون فرض الحجر الصحي الذاتي من خلال تتبع الموقع عبر تطبيقات الهاتف الذكي.

وأدت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها تايوان إلى وجود عدد قليل للغاية من المصابين بفيروس ”كورونا“، حيث قامت بتطبيق نظام مراقبة صارم على الوافدين مع نشر تلك المعلومات على نطاق واسع، حيث أعلنت تايوان عن أن كل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات يمكنها الاطلاع على تاريخ رحلات المرضى.

فالربط بين قاعدتي بيانات القطاعين العام والخاص في تلك الحالات يمكن أن يكون أمرًا صعبًا في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن في تايوان، فإنهم فعلوا كما حدث في كوريا الجنوبية، حيث استخدم المسؤولون هناك تطبيقات الهواتف الذكية في فرض الحجر الذاتي على الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

كيف تسير الدول الديمقراطية

وحسب ”فورين أفيرز“، وضعت هونغ كونغ معصمًا إلكترونيًا على كل الوافدين إليها، لمراقبة التزامهم بالحجر الصحي. واستخدمت سنغافورة نظام المراقبة عبر الكاميرات، وعززت من سلطات الشرطة في إجراء التحقيقات، واعتبرت رفض التعاون مع إجراءات الصحة العامة بوصفه مخالفة قانونية.

وترى المجلة أنه يجب ألا تخشى الأنظمة الليبرالية الديمقراطية الغربية من تطبيق أنظمة المراقبة المشددة لأغراض الصحة العامة، لأنها لا تتناقض مع فكرة الرقابة الديمقراطية. وأعطت مثالا بأنه خلال القرنين الماضيين قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بتعزيز مؤسساتهما الديمقراطية، والعمل على دعم سلطات المراقبة في الوقت نفسه.

وتابعت، أن ”الأنظمة الديمقراطية يجب أن تحدد أي الوسائل التي لجأت إليها الدول في شرق آسيا لاحتواء وباء ”كورونا“، التي يمكن أن تكون جديرة بالمحاكاة، وتتجنب الوسائل الأخرى التي تتضمن مراقبة مبالغًا فيها. بشكل خاص، فإن الدول الغربية يجب أن تتعلم من سرعة ونطاق تطبيق إجراءات التدخل في شرق آسيا“.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه ”يجب أن تدرك الأنظمة الديمقراطية أنه في الوقت الذي ساعدت فيه أنظمة المراقبة المبالغ فيها للسيطرة على المرض، فإن الخداع الاستبدادي ونقص الشفافية كانا هما السبب الرئيسي في تفشي المرض منذ البداية. لكن إذا نجحت تلك الأنظمة الديمقراطية في المنافسة مع الدول الاستبدادية مثل الصين، فإنها يجب ألا تكتفي بالوعظ، لكن عليها أن تثبت نجاحها“.