زعماء العالم يعلنون تضامنهم مع جونسون

أعلن عدد من زعماء دول العالم الإثنين، تضامنهم مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي أدخل ظهر أمس للعناية المركزة، بعد تدهور وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين عن أمله في أن يتعافى سريعاً ”صديقه“ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل لتوّه قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين ”يصلّون من أجله“.

كذلك تمنى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة له على تويتر، الشفاء العاجل لجونسون، معلنا تضامنه معه، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لرئيس الوزراء البريطاني، معرباً عن أمله في أن ”يتجاوز هذه المحنة سريعاً“.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر ”كلّ دعمي لبوريس جونسون ولأسرته وللشعب البريطاني في هذه اللحظات العصيبة. آمل أن يتجاوز هذه المحنة سريعاً“.

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إنّه واثق من أنّ جونسون ”سيتغلّب على هذه المحنة“.

وكذلك عبر رئيس الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، عن دعمه لجونسون متمنيا له الشفاء العاجل، مؤكدا ثقته بأنه قادر على تجاوز هذه المحنة.

وأُدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب قبل عشرة أيام بفيروس كورونا المستجدّ، العناية المركزة الإثنين بعدما تدهور وضعه الصحي غداة إدخاله مستشفى في وسط لندن.

وكان جونسون الذي أعلن إصابته بكوفيد-19 في 27 آذار/مارس ليصبح بذلك أول رئيس لحكومة أو دولة كبرى يصاب بالمرض، أدخل الى المستشفى مساء الاحد للخضوع الى فحوصات بسبب استمرار عوارض المرض، بحسب مكتبه.

وقال المتحدث باسم جونسون مساء الاثنين إن ”الحال الصحية لرئيس الوزراء تدهورت وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى“.

وأوضح في بيان أن ”رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب (…) أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة“.