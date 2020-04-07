 للمرة الأولى منذ ظهور كورونا.. الصين تسجل حصيلة خالية من الوفيات – إرم نيوز‬‎

للمرة الأولى منذ ظهور كورونا.. الصين تسجل حصيلة خالية من الوفيات

للمرة الأولى منذ ظهور كورونا.. الصين تسجل حصيلة خالية من الوفيات

المصدر: أ ف ب

سجّلت الصين الثلاثاء حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني/يناير الإعلان يومياً عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج.

ومنذ آذار/مارس لا ينفكّ عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج والتي بلغ عددها لغاية اليوم حوالى ألف إصابة.

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