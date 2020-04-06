وزير الدفاع ساحل العاج يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الدفاع في جمهورية ساحل العاج، حامد باكايوكو، إصابته بفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان، الإثنين، كشف فيه عن إصابته بالفيروس.

وأشار الوزير إلى أن ”نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي من أعراض الإصابة لديه“.

وبذلك يكون باكايوكو أول وزير في البلاد يصاب بفيروس كورونا.

وسبق أن أجرى رئيس الوزراء، أمادو غون كوليبالي، اختبار كورونا إثر مخالطته مصابا بالفيروس، إلا أن النتائج ظهرت سلبية.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا، في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41.

من ناحية، أخرى اندلعت صدامات بين الأهالي والشرطة في منطقة يوبوغون، في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد، بسبب إقامة مركز طبي متخصص بمكافحة كورونا في منطقتهم.

وردد المحتجون هتافات من قبيل ”لا نريد فيروس كورونا“، معتبرين أن المركز قد يؤدي إلى انتشار الفيروس في المنطقة.

وأقام المتظاهرون حواجز في الشوارع، إلا أن الشرطة أزالتها، وأوقفت 12 شخصا.