إسرائيل تحصل ”سرًا“ على دواء تجريبي لكورونا من اليابان

جلبت إسرائيل دواءً تجريبا لفيروس كورونا من اليابان في ”عملية سرية“، وستبدأ في تجربته على المرضى بالمستشفيات، وفق إعلام عبري.

وقالت إذاعة الجيش (غالي تساهال)، مساء الإثنين، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تمكنت من جلب دواء يسمى ”Avigan“ من اليابان بالتنسيق مع سفارة تل أبيب هناك.

وأضافت أن الدواء سيتم استخدامه في مستشفى ”هداسا“ بالقدس و“إيخيلوف“ في تل أبيب (وسط) و“بوريا“ في طبريا (شمال) و“سوروكا“ في بئر السبع (جنوب).

وسيتم استخدام الدواء الذي يمكنه تقليص فترة علاج المرضى ”تحت إشراف طبي دقيق“، بحسب المصدر ذاته.

ونقلت الإذاعة عن ”يافا بن آري“ سفيرة إسرائيل لدى اليابان قولها إن ”الحصول على الدواء التجريبي تم بفضل العلاقات الدبلوماسية المتطورة مع طوكيو والاعتراف بمستوى البحث الإسرائيلي“.

من جانبه، قال موقع ”كالكاليست“ العبري: ”الدواء ثبت فعاليته في علاج فيروس كورونا في مراحله الأولى“.

وأوضح أن ”Avigan“ وصل إسرائيل في إطار التعاون بين سفارتها في اليابان ووزارتي الخارجية والصحة.

ولفت الموقع أن الدواء وصل إسرائيل في سياق ”علاقات“ مع شركة “ Fujifilm“ اليابانية المنتجة، مشيرا أن إسرائيل إحدى الدول الأوائل في العالم التي تحصل عليه.

وسجلت إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 474 إصابة جديدة بالفيروس رفعت الحصيلة إلى 8904، كما سجلت 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 57.