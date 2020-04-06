ترامب: الأمريكيون يصلون من أجل صديقي جونسون

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين عن أمله في أن يتعافى سريعاً ”صديقه“ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل لتوّه قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين ”يصلّون من أجله“.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي ”أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون“.

وأضاف ”لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل. الأميركيون يصلّون من أجل شفائه“.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر.