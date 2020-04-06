وزير الخارجية البريطاني: جونسون ما زال بالمستشفى ويواصل قيادة الحكومة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى بسبب فيروس كورونا ويواصل قيادة الحكومة. وكان جونسون يخضع لفحوص في مستشفى سانت توماس بوسط لندن، بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه لأكثر من عشرة أيام، لكن الحكومة قالت إن معنوياته جيدة وما يزال يقوم بمهام منصبه.…