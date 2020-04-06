السنغال تنتقد ”عنصرية“ ضد الأفارقة مصدرها فرنسا

انتقد المتحدث باسم الرئيس السنغالي، عبد اللطيف كوليبالي، الإثنين، تصريحات طبيبين فرنسيين اعتبرا فيها القارة الأفريقية ”حقل تجارب“ لاكتشاف لقاحات ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك في مقال نشره بإحدى الصحف المحلية، تطرق خلاله إلى تصريحات رئيس قسم الطوارئ في مستشفى ”كوشان“ في باريس جون بول ميرا، والمدير العام لمعهد الصحة الوطنية والبحث الطبي كاميل لوخت.

ووصف كوليبالي تصريحات الطبيبين بأنها نابعة عن ”لا وعي استعماري“، منتقدا إياها بشدة.

واعتبر المسؤول السنغالي أن ”تلك التصريحات الساخرة من الشعب الأفريقي، والتي هي أحد مظاهر العنصرية، أسقطتنا في الدهشة كباقي الأفارقة“.

وتابع كوليبالي: ”وجهة النظر هذه نتاج تاريخ استعماري مدمر، وعبارة عن حماقة تنعكس في الثقافة“.

ويوم الأربعاء الماضي، أثار طبيبان فرنسيان في تصريحات لقناة ”LCI“ موجة من الغضب في إفريقيا بعدما قالا إن القارة السمراء حقل تجارب لاكتشاف لقاحات لكورونا، وذلك في سياق الحديث عن ”إمكانية تجريب اللقاح في أفريقيا على غرار تجارب سابقة“.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات عربية وعالمية واسعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها العديد من النشطاء ”عنصرية ومقززة“.