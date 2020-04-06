ميليباند الزعيم الأسبق لحزب العمال البريطاني المعارض يعود لتصدر المشهد السياسي

عاد الزعيم الأسبق لحزب العمال البريطاني المعارض إد ميليباند إلى واجهة السياسة في بريطانيا اليوم الإثنين، بعد أن عينه الزعيم الجديد للحزب كير ستارمر متحدثا باسم قطاع الأعمال والطاقة والصناعة في الحزب.

وانتُخب ستارمر زعيما لحزب العمال يوم السبت الماضي، متعهدا بإنهاء الصراع الداخلي المرير المستمر منذ سنوات في الحزب، وبالعمل مع الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتولى ميليباند زعامة حزب العمال لنحو 5 سنوات قبل استقالته، بعد أن مني حزبه بهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة في شهر مايو/أيار من عام 2015، لكنه ظل عضوا في البرلمان منذ ذلك الحين.

ويتحدث ميليباند غالبا في المناقشات ذات الصلة بالطاقة والتغير المناخي، كما سبق أن عمل وزيرا للطاقة والمناخ من شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2008 إلى شهر مايو/أيار من عام 2010.

وقال ميليباند في بيان على ”تويتر“، ”علينا جميعا أن نركز على القيام بدورنا فيما يتعلق باستجابة البلاد لتفشي فيروس كورونا المستجد، وأن نعمل مع الحكومة لمساعدة الشركات العديدة والعمال الذين تضرروا بشدة ويحتاجون إلى سماع صوتهم“، مضيفا أنه كان يتطلع للعمل مع ستارمر.

ومضى قائلا: ”لا يمكننا العودة للعمل كما اعتدنا بعد هذه الأزمة، سنحتاج لإعادة تشكيل اقتصادنا ومعالجة انعدام الأمن الذي يواجهه ملايين العمال، علينا أيضا أن نعود إلى التغير المناخي باعتباره قضية عصرنا التي لا يمكننا تفاديها على المدى البعيد“.

وكان ميليباند قد فاز بشكل مفاجئ في انتخابات زعامة حزب العمال عام 2010، بتفوقه على شقيقه الأكبر والأشهر ديفيد بفضل دعم النقابات العمالية، التي أطلقت عليه ”ريد إد“.