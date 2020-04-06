ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 55

سجلت إسرائيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 55 حالة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة لرجل يبلغ عمره 72 عاما وامرأة عمرها 87 عاما في مستشفى ”يخلوف“ في تل أبيب، وسط إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، الإثنين، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8611 حالة، بينهم 141 في حالة صحية صعبة.

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، إرتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في صفوف قواته إلى 128 إصابة، فيما يتواجد عدة آلاف في الحجر الصحي.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، إنه ”تم الكشف عن إصابة 128 جنديا إسرائيليا بفيروس كورونا“، مضيفا أن ”26 من الجنود، إما استقالوا أو تم تسريحهم، وبقي في الخدمة 102“.

وأشار إلى أن 3124 من عناصر الجيش الإسرائيلي، يتواجدون قيد الحجر الصحي.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و284 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 271 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.