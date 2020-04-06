برلماني إيراني يهاجم روحاني بسبب كورونا: ”إما معلوماتك خاطئة أو غير مبال“

انتقد البرلماني الإيراني، أحمد مرادي، الرئيس حسن روحاني بعد تصريحات الأخير بأن محافظة هرمزكان (جنوب) لا تشهد حالة طارئة في أزمة فيروس كورونا رغم تفشي الفيروس في جميع أقاليم البلاد في تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، عن النائب مرادي تصريحات رد فيها على روحاني قائلا: ”عندما اطلعت على تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية العادية لمحافظة هرمزكان تبادرت إلى ذهني فرضيتان؛ إما أنهم يبلغون الرئيس بمعلومات خاطئة أو أنه قال هذا عن عمد بلا مبالاة“.

وأضاف مرادي: ”إنني أرى أن الفرضية الثانية هي الأقرب للواقع وإن كان غير ذلك فكيف يُمكن لرئيس الجمهورية أن يقسم محافظات البلاد ويقول هذه في وضعية طارئة وتلك في وضعية عادية في حين أن فيروس كورونا وضع العالم كله في وضعية طارئة وتعمل جميع الدول على محاصرته“.

ورأى أن ”تصريحات وقرارات حسن روحاني حول محافظة هرمزكان خاطئة 100%“، فيما خاطب روحاني قائلا: ”إنني كنائب عن الشعب أعارض هذا الأمر وأقول لكم أنك تتخلى عن أهالي هرمزكان بينما لا نريد أن يعاني الأهالي من الخوف والقلق وعلى رئيس الجمهورية أن يقدم للرأي العام أجوبة مقنعة“.

وأوضح النائب عن محافظة هرمزكان أنه ”إذا كانت هناك محافظة تتمتع بأعداد أقل نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا عن غيرها من المحافظات فهذا يعني وجوب عمل المواطنين والكادر الطبي فيها للسيطرة على هذا الفيروس“ وفق ما نقلت وكالة أنباء ”مهر“.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد، إذ تتصدر إيران دول الشرق الأوسط في معدل الإصابات والوفيات بالفيروس والتي تجاوزت حاجز 60 ألف إصابة وأكثر من 3700 وفاة وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية يوم الإثنين.