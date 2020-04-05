رئيس وزراء إسبانيا: ”كورونا“ قد يهوي بالاتحاد الأوروبي‎

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، أن جائحة فيروس كورونا قد تتسبب في ”انهيار“ الاتحاد الأوروبي، إن لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الأزمة الحالية.

جاء ذلك في مقال نشره ”سانشيز“ الأحد، بـ6 لغات أوروبية، في أبرز صحف ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، وهولندا.

وقال سانشيز: ”الظروف الحالية استثنائية وتدعو إلى مواقف ثابتة، إما أن نرتقي إلى مستوى هذا التحدي أو سنفشل كاتحاد.. لقد وصلنا إلى منعطف حرج تحتاج فيه حتى أكثر الدول والحكومات المؤيدة للاتحاد، كما هو الحال في إسبانيا، إلى دليل حقيقي على التزام (الاتحاد) نحوها“.

ووصف سانشيز جائحة كورونا بأنها ”أسوأ أزمة للصحة العامة في أوروبا منذ العام 1918“.

كما أعرب عن ترحيبه بالإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، لكنه في المقابل اعتبرها ”لا تفي بما هو مطلوب“.

واستدرك: ”ينبغي على أوروبا بناء اقتصاد في زمن الحرب يعزز المقاومة ويعيد الإعمار والتعافي“.

كما لفت إلى ضرورة اعتماد تحرك شعبي وخطة لا تفرق بين أي من الدول، مضيفا: ”لا توجد فجوة تفصل بين الشمال والجنوب، وأنه لن يتم التخلي عن أحد“.

وتطالب إيطاليا وإسبانيا، الأكثر تضررا من الجائحة في القارة الأوروبية، بدعم من فرنسا وبعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما باتت تعرف بـ“سندات كورونا“ التي ستسمح للبلدان الأكثر تأثرا بالفيروس بجمع التمويل عبر أسواق المال تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وسائل إعلام أوروبية.

وازداد التوتر على مدى الأسابيع بين أعضاء الاتحاد، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا، التي تريد أن يتم الإفراج عن سندات اليورو لجمع الأموال، والدول المحافظة ماليا، مثل ألمانيا وهولندا التي تجادل لمزيد من التدابير المقيدة.

وأردف سانشيز في مقاله: ”ردت الولايات المتحدة على ركود العام 2008 (الأزمة المالية) بمجموعة من الحوافز، بينما تعاملت أوروبا بفرض مزيد من التقشف، ونعرف جميعنا النتيجة“.

ومضى قائلا: ”التحدي الذي نواجهه استثنائي وغير مسبوق، إنه يدعو إلى استجابة واحدة وموحدة وجذرية، وطموحة للحفاظ على نظامنا الاقتصادي والاجتماعي وحماية مواطنينا“.

من جهتها، نشرت أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، مقالا دعت به الدول (الأعضاء) إلى زيادة ميزانية الاتحاد ووضع ”خطة مارشال“ أوروبية.

وخطة مارشال، هي مبادرة أطلقها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال، لمساعدة الدول الأوروبية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية وبناء اقتصاداتها من جديد، وذلك عبر تقديم مساعدات عينية ونقدية بالإضافة إلى حزمة من القروض طويلة الأمد.

والخميس، أعلنت فون دير لين، خطة لمواجهة أزمة البطالة على مستوى أوروبا، على خلفية الأزمة التي تواجهها القارة العجوز بعد تفشي فيروس كورونا.

وحسب خطة فون دير لين، فإن الاتحاد الأوروبي ”سيجمع 100 مليار يورو“ على شكل قروض حكومية، مضيفة أن هذه القروض ستساعد الدول الأعضاء على ”تعزيز خطط عملهم قصيرة الأجل“.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و245 ألفا، توفي منهم أكثر من 67 ألفا، في حين تعافى من يزيد عددهم على 256 ألفا، بحسب موقع ”Worldometer“.

وتتصدر 4 دول في أوروبا وفيات كورونا حول العالم، حيث تحل إيطاليا في المركز الأول تليها إسبانيا ثم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.