القائمة العربية تؤكد استمرار تحالفها بعد انهيار تحالفات اليسار الإسرائيلي‎

أكدت القائمة العربية المشتركة التي تضم 5 أحزاب عربية في إسرائيل، وثاني أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي استمرارها في التحالف، بعد انهيار التحالفات التي تشكل كتلة اليسار والوسط التي أوصت لصالح زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقال رئيس القائمة العربية أيمن عودة، إن ”نتنياهو نجح أن يقسّم قائمة الحزب العمل، جيشر وميرتس هذه الليلة انقسموا رسميا، تمهيدًا لدخول حزب العمل الائتلاف، وقبلهم نجح نتنياهو أن يقسّم كحول لاڤان“.

وأضاف: في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: ”لكن نحن القائمة المشتركة سنبقى موحدّين رغم اختلاف أيدلوجياتنا، لأن لنا قواسم مشتركة ولنا الوفاء لمئات آلاف المصوتين، كل الثقة بالقائمة المشتركة ووحدتها بمواجهة كل التحديات“.

עברית ↡والآن نتنياهو نجح أن يقسّم قائمة الحزب العمل، جيشر وميرتس. هذه الليلة انقسموا رسميا تمهيدًا لدخول حزب العمل… تم النشر بواسطة ‏Ayman Odeh – أيمن عودة‏ في السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٠

وكان رئيس حزب العمل عمير بيرتس، قد أعلن انتهاء الشراكة وفض تحالف ”العمل –جيشر“، تمهيدًا لدخول الائتلاف الحكومي الموحد بين زعيم حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وسبق أن شهدت كتلة اليسار، تفككا في صفوفها، عقب انفصال حزبين من تحالف ”كحول لفان“ الذي كان يقوده غانتس عن التحالف، بعد تحالفه مع نتنياهو لتشكل حكومة وحدة، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويقترب غانتس ونتنياهو، من تشكيل حكومة موحدة برئاسة نتنياهو، على أن يتناوب على رئاستها مع غانتس، بعد أن أوصت كتلة اليسار والوسط والقائمة العربية بغانتس من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، الذي بدوره اختار التحالف مع نتنياهو في حكومة وحدة.