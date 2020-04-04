ترامب: أعضاء أوبك يدمرون أنفسهم ولن أقف مكتوف الأيدي

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إنه لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي بشأن أوبك فهم يدمرون أنفسهم. وأضاف ترامب، إنه إذا اضطر لفرض رسوم على واردات النفط فإنه سيفعل ما يتعين عليه القيام به.