أكبر هيئة رقابية أمريكية تتعهد بتشديد الرقابة على إدارة ترامب

تعهدت أكبر هيئة رقابية اتحادية أمريكية، اليوم السبت، بمواصلة انتهاج رقابة مستقلة ”صارمة“ على الهيئات الحكومية بعد أن أقال الرئيس دونالد ترامب، المفتش العام للمخابرات الأمريكية في وقت متأخر من الليل أمس الجمعة.

وقال المفتش العام بوزارة العدل، مايكل هورويتز، في بيان إن مايكل أتكينسون الذي أقاله ترامب، كان معروفًا ”بنزاهته ومهنيته وتمسكه بحكم القانون والرقابة المستقلة“.

وأضاف هورويتز: ”سيواصل المفتشون العموميون القيام برقابة شديدة مستقلة على الهيئات التي نراقبها“.

وكان ترامب ذكر في رسالة إلى الكونغرس أمس، إنه ”سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية الذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس في العام الماضي خلال 30 يومًا“، مشيرًا إلى أن ”أتكينسون لم يعد يتمتع بثقته الكاملة“.

تأتي الإقالة في الوقت الذي تم فيه في الآونة الأخيرة تكليف المفتشين العموميين المسؤولين عن الرقابة المستقلة على الهيئات الاتحادية برقابة واسعة على خطة مكافحة وباء كورونا بما في ذلك إنفاق الميزانية المالية التاريخية التي تبلغ 2.3 تريليون دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار في تحقيق مساءلة ترامب موثوق به فيما يتعلق بإساءة ترامب استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية التي ستجري في 2020 لمصلحته الشخصية.

وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بالموافقة على مساءلة ترامب تمهيدًا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل شباط/فبراير .