القوات الهندية تعلن مقتل 4 مسلحين في غامو وكشمير

قتلت قوات الأمن الهندية 4 مسلحين في غامو وكشمير، الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت الشرطة الهندية، في بيان على تويتر، إنها ”أطلقت عملية تفتيش عن مسلحين، بناء على معلومات استخباراتية بوجود مسلحين في قرية منزغام بمقاطعة كولغام، جنوب غامو وكشمير“.

وأضافت أنها ”قتلت 4 مسلحين، قتلوا 3 مدنيين، في وقت سابق من هذا الأسبوع“.

وأكد المتحدث باسم الجيش الهندي، راجيش كاليا، في تصريح للأناضول، حصيلة قتلى المسلحين، مضيفا أنه ”تم أيضا خلال العملية مصادرة أسلحة وذخائر“.

ويطلق اسم ”جامو وكشمير“ على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.