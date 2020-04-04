كورونا.. إسبانيا المنهكة تتهم تركيا بالاستيلاء على شحنة أجهزة تنفس

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قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، إن تركيا استولت على طائرة محملة بالمعدات الطبية التي اشترتها إسبانيا من الصين لمواجهة وباء كورونا. ونقلت وسائل إعلام محلية، على لسان لايا، أن الحمولة تتضمن 162 جهاز تنفس صناعي، قامت السلطات التركية بالتحفظ عليها منذ يوم السبت الماضي، بداعي قيود فرضتها على واردات المعدات الطبية، ومنع تصديرها…