قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، إن تركيا استولت على طائرة محملة بالمعدات الطبية التي اشترتها إسبانيا من الصين لمواجهة وباء كورونا.
ونقلت وسائل إعلام محلية، على لسان لايا، أن الحمولة تتضمن 162 جهاز تنفس صناعي، قامت السلطات التركية بالتحفظ عليها منذ يوم السبت الماضي، بداعي قيود فرضتها على واردات المعدات الطبية، ومنع تصديرها خوفا على النظام الصحي في تركيا من الانهيار بسبب جائحة كورونا.
وكانت السلطات التركية أوقفت الطائرة القادمة من الصين، السبت الماضي وتحفظت على الحمولة التي اشترتها إسبانيا، لسد النقص الكبير في المعدات الطبية نتيجة استفحال وباء كورونا لتصبح بؤرة الفيروس في أوروبا بعد أن تجاوزت إيطاليا في عدد الإصابات.
ويبلغ عدد المصابين بكورونا في إسبانيا لغاية يوم الجمعة حوالى، 117710، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 10935.
كورونا.. إسبانيا المنهكة تتهم تركيا بالاستيلاء على شحنة أجهزة تنفس
المصدر: فريق التحرير
قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، إن تركيا استولت على طائرة محملة بالمعدات الطبية التي اشترتها إسبانيا من الصين لمواجهة وباء كورونا.