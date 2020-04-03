نائب إيراني: أمريكا قد تشن حربا للخروج من أزمة كورونا

ألمح عضو البرلمان الإيراني عن محافظة أذربیجان الغربیة، ”جهانبخش محبي“، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تشن حربا للخروج من أزمة فيروس كورونا.

وكتب النائب الأصولي المتشدد ”جهانبخش محبي“، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الجمعة، ”على عكس العقود القليلة الماضية، استبعدت أي احتمال للحرب. هذه المرة أشم رائحة الحرب وهي تقترب“.

وأضاف أن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لخداع الرأي العام الأمريكي لتطغى على محنة فيروس كورونا (COVID19)، والطفرة الانتخابية الفظيعة، ومع ذلك، لن يكون هناك فوز فيها، هناك حاجة إلى رعاية عالمية“.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أن ”إيران ووكلاءها يخططون لمهاجمة المصالح الأميركية في العراق“، متوعدا إياهم ”بدفع الثمن باهظا إذا ما أقدموا على ذلك“.

وكتب ترامب على ”تويتر“ يقول: ”بناء على المعلومات والمؤشرات المتوفرة، فإن إيران ووكلاءها يخططون لهجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق“، مضيفا ”إن حدث ذلك، فإن إيران ستدفع الثمن باهظا“.