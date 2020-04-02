البحرية الأمريكية تعفي قائد حاملة طائرات تفشى فيها كورونا

أعلنت البحرية الأمريكية يوم الخميس أنها أعفت قائد حاملة الطائرات ”ثيودور روزفلت“ الكابتن بريت كروزير من منصبه.

وجاء ذلك بعدما كتب كروزير خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ إجراءات أقوى للسيطرة على تفشي لفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق رويترز إن ”الكابتن بريت كروزير سيعفى من منصبه ليس بسبب كتابته للرسالة ورفعها لقادته لكن لأن البحرية تعتقد أنه سربها لوسائل الإعلام“.

وأمرت البحرية الأمريكية بإجلاء آلاف البحارة من حاملة الطائرات في غوام، بعد تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا على متنها يهدد حياة الطاقم.

ومع اكتشاف عشرات من الإصابات بـ“كوفيد-19″ في صفوف البحارة، قال مسؤول أمريكي رفيع إن البحرية سارعت إلى حجز غرف في فنادق على جزيرة غوام للعديد من أفراد الطاقم الذين يربو عددهم على 4 آلاف، في حين يتم إعداد فريق من بحارة غير مصابين لإبقاء السفينة قيد التشغيل.

واعترف مسؤولو البنتاغون بأن محنة روزفلت تمثل تحديا للجهوز العسكري، مشيرين الى أن القوات الأمريكية تواجه الوباء في جميع أنحاء العالم بالقدر نفسه.