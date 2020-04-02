بايدن يدعو ترامب لتخفيف العقوبات عن إيران لمواجهة كورونا‎

دعا مرشح الحزب الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة جو بايدن، إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيف العقوبات على إيران لتمكينها من مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن بايدن، اليوم الخميس، أكد فيه ضرورة مساعدة البلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا، بما فيها إيران.

وشدد بايدن على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في دعم الذين يواجهون المخاطر والمحتاجين إلى المساعدة.

وقال: ”على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات حول أي نوع من المساعدات يمكن أن تقدمها للدول الأكثر تضررا من هذا الوباء القاتل العابر للحدود بما فيها إيران”.

واقترح بايدن على إدارة ترامب، منح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية رخصة تصدير أدواتها إلى إيران، والسماح لطهران بالوصول إلى البنوك الدولية وشركات النقل.

وأضاف: ”قد تكون لدي خلافات مع الحكومة الإيرانية حول العديد من القضايا، ولكن هذا هو الصواب والإنساني.. بدورها إيران يجب أن تسمح لمواطنينا الأمريكيين المحتجزين لديها بالعودة إلى بلادهم من خلال لفتة إنسانية“.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا مليون شخص حول العالم، توفي منهم نحو 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف.