بعد اتهامها من باريس.. واشنطن تنفي شراء كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا‎

المصدر: أ ف ب

نفت واشنطن بشكل قاطع، يوم الخميس، شراء كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا، ويأتي ذلك ردا على اتهامات وجهها لها عدة مسؤولين سياسيين فرنسيين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: إن ”حكومة الولايات المتحدة لم تشترِ أية كمامة كان يفترض أن تسلمها الصين إلى فرنسا“.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ”المعلومات التي تقول عكس هذا خاطئة تماما“.

من جهتها، أكدت، يوم الخميس، فاليري بيكريس رئيسة إقليم إيل دو فرونس خسارة شحنة كمامات صينية لصالح الأمريكيين الذين ”عرضوا سعرا أعلى“ للحصول عليها.

ولم توضح المسؤولة الجهة الفرنسية، سواء كانت خاصة أو عمومية، التي قامت بطلب الشراء.

وقبل بضعة أيام، دان رئيسا إقليمين فرنسيين آخرين ممارسات مشابهة قامت بها جهات أمريكية، دون أن يقدما تفاصيل أخرى عن هويتهم.

وقال جان روتنر رئيس منطقة غراند ايست: ”على مدرج المطار، يخرج الأمريكيون المال ويدفعون ثلاثة أو أربعة أضعاف سعر الطلبيات التي قمنا بها“.