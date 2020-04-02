في خضم أزمة كورونا.. اتهام إيران باستهداف البريد الإلكتروني لموظفين بـ“الصحة العالمية“ 

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن مخترقين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية، حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفين في منظمة الصحة العالمية، أثناء تفشي فيروس كورونا.

ولم يتضح إن كان تم بالفعل اختراق أي حساب، لكن هذه الهجمات تظهر أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المشاركة في الجهود الدولية لاحتواء الفيروس، تتعرض لهجومات إلكترونية من مخترقين يبحثون عن معلومات عن الوباء.

وفي مارس/ آذار، زادت الهجمات التي تتعرض لها منظمة الصحة العالمية والمنظمات المشاركة لها بأكثر من مثليها، منذ بداية أزمة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص على مستوى العالم.

وقالت أربعة مصادر جرى إطلاعها على الهجمات، إن أحدث محاولة اختراق مستمرة منذ الثاني من مارس/ آذار، وشملت محاولة سرقة كلمات السر من موظفي منظمة الصحة عبر إرسال رسائل مصممة بحيث تحاكي خدمات ”غوغل“ الإلكترونية إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للموظفين، وهي تقنية اختراق إلكتروني مشهورة يطلق عليها ”التصيد“.

وتم تأكيد هذه النتائج بعد مراجعة سلسلة من المواقع الإلكترونية التي تشمل محتوى مضر وغيرها من البيانات.

وقال أحد المصادر، ويعمل في شركة تكنولوجيا كبيرة تراقب نشاط الهجمات الإلكترونية الضارة على الإنترنت: ”شهدنا بعض الاستهداف ممن يبدو أنهم مخترقون تدعمهم الحكومة الإيرانية استهدفوا منظمات الصحة العالمية بشكل عام عبر التصيد“.