صحيفة إيرانية: يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين خوفا من كورونا

سلطت صحيفة ”شرق“ الإيرانية الضوء على أزمة استمرار حبس السجناء السياسيين في مختلف السجون والمعتقلات في إيران، رغم قرار السلطات القضائية الأخير بالإفراج عن آلاف السجناء ضمن القرارات الوقائية لعدم تفشي كورونا في السجون.

واعتبرت الصحيفة في تقريرها، أن ”أزمة كورونا تُعد اختبارًا كبيرًا وعلنيًا لأنظمة الحكم في العالم. ومن ضمن أدوات هذا الاختبار، أنه سيكشف أسلوب وتعامل كل نظام مع السجناء في بلده في ظل الخطوات الاحترازية التي تعمل على وقف تفشي فيروس كورونا“.

وأكدت أن ”السجناء هم أناس يواجهون عقوبة الحبس فقط، وليس أكثر من هذا، وفي الوقت الذي يُهدد فيه كورونا حياة هذه الطبقة التي تأتي في صدارة الطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع، يجب اتخاذ قرارات طارئة تعمل على إعطاء السجناء أولوية لضمان سلامتهم“.

وشددت الصحيفة الإيرانية على أن ”وفاة أي سجين في هذه الظروف أمر غير مقبول، حتى وإن كان هذا السجين خطيرًا، فحياة السجناء أمر كبير وخاصة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين بالأساس يقع على مسألة حقيقة جرمهم وحبسهم خلاف في المجتمع“.

وأشارت الصحيفة إلى حالة التمرد والعصيان التي يشهدها عدد من السجون في إيران أخيرًا، بسبب أزمة تفشي كورونا، حيث بينت أن ”الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية بالإفراج الطبي عن بعض السجناء تفاديًا للإصابة بكورونا ليست كافية، الأمر الذي سبب الكثير من الاضطرابات التي وقعت في السجون بين السجناء وحتى العاملين بالسجن“.

ورأت أنه رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في إيران للوقاية من تفشي كورونا في السجون، إلا أن هذه الإجراءات لم تحد من دواعي القلق التي تسيطر على أهالي السجناء والسجناء أنفسهم، معتبرة أنه ”يجب الإفراج عن جميع السجناء، حتى السياسيين لتهدئة الرأي العام“.

يُذكر أن عددًا من السجون في إيران في مدن الأهواز وسقز وغيرها، شهدت حالة من التمرد بين السجناء، حيث فر عشرات السجناء من سجن سقز الواقع في كردستان الإيرانية، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والسجناء في سجن شيبان في الأهواز، ما أسفر عن سقوط وإصابة عدد من السجناء.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن تمرد السجناء في إيران، جاء اعتراضًا على قرارات السلطات في مواجهة كورونا في السجون؛ وذلك بعد إصابة ووفاة عدد من السجناء بفيروس كورونا دون الإفراج عن بقية السجناء، رغم قرار السلطات القضائية بإطلاق سراح نحو 100 ألف سجين مؤقتًا، خوفًا من تفشي الفيروس داخل السجون.