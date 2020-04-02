”العمال الكردستاني“ يعلن مسؤوليته عن تفجير خط الغاز بين إيران وتركيا

أعلنت ”قوات الدفاع الشعبي الكردستاني“ الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني المعارض للنظام التركي، الخميس، مسؤوليتها عن تفجير خط الأنابيب الناقل للغاز الإيراني إلى تركيا.

ونقل موقع ”نور نيوز“ الإيراني بيانا عن المركز الإعلامي لـ“وحدات الدفاع الشعبي الكردستاني“، أعلنت فيه ”مسؤوليتها عن تفجير خط أنابيب نقل الغاز الإيراني إلى تركيا الذي وقع فجر يوم الثلاثاء الماضي“، مضيفا أن ”التفجير وقع في منطقة دوغبايزيد الحدودية بين إيران وتركيا“.

وأضاف البيان أن ”وحدة من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني هاجمت قوات حراس خط أنابيب الغاز الطبيعي الإيراني التركي، فيما فجر شخص انتحاري نفسه بالعديد من المركبات المدرعة التركية، مما أدى إلى انفجار خط أنابيب الغاز“.

وكشف البيان أن ”الشخص الانتحاري يدعى روشن أشكار انضم إلى قوات حزب العمال الكردستاني عام 2014 وخضع لدورات تدريب عسكرية“.

وكان مدير التصدير في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيد، أعلن الثلاثاء عن انفجار خط أنابيب غاز التصدير الإيراني داخل الأراضي التركية، مضيفا أن إصلاح خط صادرات الغاز الإيراني واستئنافه يستغرق من 3 إلى 4 أيام.

وتشتري تركيا سنويا نحو 9.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران.