مستشار لخامنئي: التغييرات في القواعد الأمريكية بالعراق تجعلها أقل عرضة للخطر

اعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء رحيم صفوي، مساء الأربعاء، أن التغييرات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة بقواعدها في العراق تجعلها أقل عرضة للخطر.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن اللواء صفوي، قوله إن“تحليل التغييرات العسكرية على القواعد الأمريكية في العراق بما يتماشى مع التغييرات في هيكل الدفاع والأمن للجيش الأمريكي وجعلها أقل عرضة للخطر“.

وأضاف:“ننصح السياسيين والجيش الأمريكي بالتفكير بعواقب ونتائج أعمالهم الاستفزازية قبل اتخاذ أي إجراء في العراق“.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم عدد من قواعدها العسكرية للجيش العراقي، فيما قامت بتعزيز قواتها ونشر منظومة صواريخ باتريوت في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وأثارت هذه التحركات الأمريكية مخاوف النظام الإيراني من أن تكون واشنطن تسعى لشن هجمة عسكرية على طهران أو حلفائها من الميليشيات الشيعية المسلحة الموجودة في العراق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال، الاثنين، إن“بلاده سترد على إيران في حال استهدفت مصالح واشنطن في العراق“.