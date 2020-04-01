بوتين يتخذ قرارا جديدا بعد أن التقى طبيبا مصابا بكورونا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر العمل عن بعد وسيعقد اجتماع الحكومة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم، وذلك بعد أن التقى طبيبا أعلن أمس أنه أصيب بفيروس كورونا.

واستقبل دينيس بروتسنكو رئيس أطباء مستشفى كوموناركا الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، بوتين في هذه المؤسسة الأسبوع الماضي، خلال زيارة حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”الرئيس يفضل في هذه الأيام أن يعمل عن بعد“.

وأضاف بيسكوف: ”نأخذ كل الإجراءات الاحتياطية“.

وأكد بيسكوف: ”كل الذين كانوا مع الرئيس في كوموناركا يجرون فحوصات يومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد“.