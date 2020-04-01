إجازة بدون مرتب لجنود كوريين يعملون مع الجيش الأمريكي‎

المصدر: أ ف ب

أعطي حوالى أربعة آلاف جندي كوري جنوبي يعملون لصالح الجيش الأمريكي، إجازة من دون راتب منذ الأربعاء، بعد نزاع بين سيول وواشنطن بشأن تمويل القوات الأمريكية.

ويتمركز حوالى 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، لحمايتها من كوريا الشمالية، التي تملك القنبلة الذرية.

وتوترت العلاقة بين الحليفين، منذ أن طلبت واشنطن من سيول دفع مليارات الدولارات الإضافية، لتغطية تكلفة هذا الوجود العسكري.

وطلبت الإدارة الأمريكية أولًا خمسة مليارات دولار سنويًا، وهو مبلغ يفوق ما تدفعه أصلًا سيول بخمس مرات.

ثم أكدت السلطات أنها قدّمت ”تنازلات“ في شأن الأرقام، إلا أن سبع جولات من المفاوضات كان آخرها في منتصف آذار/مارس، لم تسمح بالتوصل إلى اتفاق.

وانتهت مدة اتفاق التمويل السابق في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الشهر الفائت، أنها ستضطر إلى إعطاء إجازات من دون رواتب للموظفين الكوريين الجنوبيين، اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل، بسبب نقص التمويل.

وقال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، روبرت أبرامز في بيان، ”إنه يوم حزين بالنسبة لنا… إنه لأمر لا يمكن تصوره… إنه أمر مفجع“.

وأضاف، أن الجنود ”ضروريون لمهمّتنا“.

ويطبّق هذا التدبير حاليًا على قرابة نصف الموظفين الكوريين الجنوبيين، الذي يعملون لصالح الجيش الأمريكي، والبالغ عددهم تسعة آلاف.