إصابة طبيب رافق بوتين في جولة بـ“كورونا“.. هل الرئيس الروسي في خطر؟ (فيديو)

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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بإصابة رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، بعد أسبوع من مرافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جولة طبية عندما كان يتفقد إجراءات الحد من انتشار الوباء. وأكدت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي نقلا عن المستشفى، إصابة رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.…