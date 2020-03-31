إصابة طبيب رافق بوتين في جولة بـ“كورونا“.. هل الرئيس الروسي في خطر؟ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بإصابة رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، بعد أسبوع من مرافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جولة طبية عندما كان يتفقد إجراءات الحد من انتشار الوباء.
وأكدت وكالة إنترفاكس الروسية والتلفزيون الرسمي الروسي نقلا عن المستشفى، إصابة رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.
وسارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن ”الرئيس الروسي يجري فحوصا مخبرية دورية وكلها طبيعية“.
وأوردت وكالة إنترفاكس أن بوتين التقى قبل أسبوع دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.
وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.
ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة، الإثنين، بعزل شامل، في إجراء اتخذته أيضاً 12 منطقة في البلاد لمنع تفشي الفيروس.